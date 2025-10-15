Roots in the Rock la proiezione del documentario di Alessandro Turi e Fabio Tomassoni

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roots in the Rock è il documentario di Alessandro Turi e Fabio Tomassoni che unisce cinema, natura e arrampicata per raccontare una Sicilia di ritorni, non di partenze: un invito a ritrovare legami, luoghi e comunità.Girato interamente a Caltavuturo, nel cuore delle Madonie – UNESCO Global. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

