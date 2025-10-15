Ronin Robata la griglia che infiamma Milano
Una griglia infuoca Milano. E’ quella di Ronin Robata, il ristorante che è il cuore della palazzina di tre piani, House of Ronin (??), che da qualche anno ha elettrizzato la Chinatown meneghina. Un locale sempre vivo e vibrante, che ha al piano terra il Piccolo Ronin, un locale informale di cucina panasiatica, al secondo piano il ristorante omakase Hatsune Ronin, il raffinato cocktail bar Madame Cheng’s e alcune sale per il karaoke (sì, avete capito bene) e al terzo piano il club privato Arcade. E al primo piano? C’è appunto Ronin Robata, che qualche mese fa ha inaugurato la sua seconda vita (Ronin Robata vol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
