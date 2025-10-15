Ronaldo l’immortale | qual è il suo nuovo record

Ormai da molto tempo si sprecano aggettivi e considerazioni per il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo che non smette di stupire a 40 anni ormai compiuti infrangendo record su record. L'ultimo, in ordine di tempo, lo ha conquistato nella gara che il Portogallo ha pareggiato 2-2 contro l'Ungheria in una gara di qualificazione ai Mondiali 2026. Una doppietta storica. CR7 ha segnato ben due reti: la prima, da distanza ravvicinata al 22' del primo tempo è stato il 40esimo in una gara di qualificazione ai Mondiali interrompendo il testa a testa con l'ex giocatore del Guatemala, Carlos Ruiz. L'attaccante dell'Al-Nassr ha poi segnato un secondo gol nei minuti di recupero del primo tempo arrivando così a quota 41 reti nelle 50 partite di qualificazioni ai Mondiali che ha giocato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

