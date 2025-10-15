Romano atti osceni al parco | denunciato e allontanato un trentenne

Romano. È stato denunciato e allontanato dal territorio comunale un trentenne di origine marocchina, sorpreso sabato pomeriggio mentre compiva atti osceni su una panchina del Parco della Concordia, a Romano di Lombardia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale. L’intervento della polizia locale è scattato dopo la segnalazione di una cittadina che aveva notato il comportamento dell’uomo. Grazie alla descrizione fornita dalla testimone e alla chiamata al numero unico di emergenza 112, gli agenti del Distretto di polizia locale la Bassa Bergamasca Orientale sono riusciti a rintracciare l’uomo poco distante dal luogo del fatto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

