Romano atti osceni al parco | denunciato e allontanato un trentenne
Romano. È stato denunciato e allontanato dal territorio comunale un trentenne di origine marocchina, sorpreso sabato pomeriggio mentre compiva atti osceni su una panchina del Parco della Concordia, a Romano di Lombardia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale. L’intervento della polizia locale è scattato dopo la segnalazione di una cittadina che aveva notato il comportamento dell’uomo. Grazie alla descrizione fornita dalla testimone e alla chiamata al numero unico di emergenza 112, gli agenti del Distretto di polizia locale la Bassa Bergamasca Orientale sono riusciti a rintracciare l’uomo poco distante dal luogo del fatto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
La segnalazione di una cittadina, denunciato un 30enne in un parco di Romano - L’uomo, un trentenne di origine marocchina, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni su una panchina del parco, in presenza di alcuni minori. Riporta ecodibergamo.it
Atti osceni in pubblico, scoperto e denunciato - Giovedì è stato individuato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile degli atti osceni in luogo pubblico avvenuti nei giorni scorsi in... Come scrive ilrestodelcarlino.it