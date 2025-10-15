Il tempo è così prezioso e il semaforo così lungo che quasi quasi, oggi, invece di aspettare che scatti il verde, lascio l'auto in mezzo alla strada e vado a prendermi un caffè qui all'angolo.Poi torno tra gli sguardi incuriositi degli altri automobilisti in fila e rimonto in macchina con in bocca tutto il gusto di quell'espresso. Riavvio il motore e aspetto che scatti il verde per ripartire verso un altro semaforo. Nessuno mi ha multato, nessuno ha inveito contro di me e mi sento pure soddisfatto. E sapete perché? Perché il semaforo è durato due minuti e quarantacinque secondi. Se li sommiamo è vita, ma è pur vero che se non esistessero i semafori in giro ci sarebbero anche meno vite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Romani nel traffico 100 ore l'anno: ecco i semafori dove il rosso è infernale