Romagnolo | parte la prima edizione di Spiaggia in Movimento

Parte la prima edizione di “Spiaggia in Movimento”, progetto ideato e promosso dall’Associazione Culturale Studio Trentasei. L’evento si svolgerà giorno 17 ottobre 2025 a Palermo con il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Palermo – Assessorato al Turismo ed allo Sport. Dalle ore 9:00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

