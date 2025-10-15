Roma vs Inter settima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi vogliono difendere il primato, mentre i nerazzurri cercano il colpo esterno per continuare il loro rilancio dopo un avvio di stagione altalenante. Roma vs Inter si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi si presentano a questa supersfida da prima della classe e con un derby vinto. Un inizio che colti tutti di sorpresa, con 15 punti ottenuti in sei partite, frutto di 5 vittorie e 1 sconfitta. La squadra di Gasperini vanta anche la migliore difesa della Setie A con due gol subiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
