Roma vede l’Inter | Wesley c’è Angelino un tema e Bailey per l’Europa

Sempre più vicino il ritorno del campionato, per una pausa Nazionali che sta volgendo al termine ed è pronta a restituire ai club i giocatori partiti settimana scorsa. Roma che può sorridere vedendo al rendimento di molti dei proprio tesserati ( da Mancini a Ferguson ), ma adesso non vede l'ora di riaverli tutti per preparare il big match contro l'Inter con l'organico al completo: Gasperini infatti punta al "tutti convocati" per la sfida di sabato all' Olimpico, non senza però qualche asterisco che è bene specificare. Il più ovvio è chiaramente quello riguardante Leon Bailey. Il giamaicano, fermo dal 21 agosto per la lesione del retto femorale, continua a rimandare il ritorno in gruppo, per potenziare muscolatura e condizione fisica.

