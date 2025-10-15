Roma un solo grande dubbio per Gasperini in vista della gara contro l’Inter

Roma: dubbio trequarti per Gasperini in vista del big match contro l'Inter Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione: Roma-Inter, un big match che può dire molto sul futuro del campionato. La Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, arriva a questa partita con grandi ambizioni e la .

Sky - Roma, il grande dubbio per l'Inter è sulla trequarti: Dybala si gioca il posto con El Shaarawy e Pellegrini - Una maglia per tre: Dybala, Pellegrini e El Shaarawy sono i giocatori che si giocano un posto al fianco dell'intoccabile Soulé sulla trequarti della Roma per il big match contro l'Inter, in programma ... Riporta msn.com

Roma, Svilar: «Gasperini allenatore unico. Sul mio futuro dico che…» - Dichiarazioni al miele anche nei confronti del Gasp Il protagonista del momento in casa Roma è senza dubbio Mile Sv ... Secondo calcionews24.com

Gasperini: "A Roma per la passione, conquistato da Friedkin. Non siamo da Champions ma..." - L'allenatore della Roma al Corriere dello Sport racconta perché ha scelto la panchina giallorossa: "Qui come a Napoli grande passione, forse ora anche di più perché loro hanno vinto. Riporta sport.sky.it