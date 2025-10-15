Roma topi nella scuola primaria Vittorio Alfieri | chiuse mensa e cucina
Genitori allarmati: “Vogliamo garanzie sulla salute e la sicurezza dei nostri figli” Roma – La mensa e la cucina della scuola primaria Vittorio Alfieri, appartenente all’Istituto Comprensivo Largo San Pio V nel XIII Municipio, sono state chiuse temporaneamente dopo il ritrovamento di tracce di roditori. La decisione è stata presa dall’ Azienda Sanitaria Locale, che ha disposto l’immediata sospensione delle attività e l’avvio degli interventi di derattizzazione e sanificazione dei locali. La comunicazione ufficiale è stata inviata alle famiglie nella giornata del 13 ottobre, in seguito a un controllo di routine durante il quale sono state riscontrate “alcune tracce di passaggio di muridi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
