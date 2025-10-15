Roma topi nella scuola primaria Vittorio Alfieri | chiuse mensa e cucina

Romadailynews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genitori allarmati: “Vogliamo garanzie sulla salute e la sicurezza dei nostri figli” Roma – La mensa e la cucina della scuola primaria Vittorio Alfieri, appartenente all’Istituto Comprensivo Largo San Pio V nel XIII Municipio, sono state chiuse temporaneamente dopo il ritrovamento di tracce di roditori. La decisione è stata presa dall’ Azienda Sanitaria Locale, che ha disposto l’immediata sospensione delle attività e l’avvio degli interventi di derattizzazione e sanificazione dei locali. La comunicazione ufficiale è stata inviata alle famiglie nella giornata del 13 ottobre, in seguito a un controllo di routine durante il quale sono state riscontrate “alcune tracce di passaggio di muridi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma topi nella scuola primaria vittorio alfieri chiuse mensa e cucina

© Romadailynews.it - Roma, topi nella scuola primaria Vittorio Alfieri: chiuse mensa e cucina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma topi scuola primariaAurelio: la Asl trova topi nella scuola dell'infanzia. Chiusa la mensa, genitori in allarme: a rischio salute dei bambini - Le famiglie segnalavano da tempo disservizi e criticità nel servizio di ristorazione di una ditta esterna: «Pasti freddi dopo le 15 per i nostri figli» ... Segnala roma.corriere.it

A scuola con grossi topi e spazzatura: succede anche questo in Italia - La messa in sicurezza delle scuole non dovrebbe riguardare solo la struttura di tetti ed edifici, ma anche le condizioni igienico- Scrive it.blastingnews.com

roma topi scuola primariaInvasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Secondo ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Topi Scuola Primaria