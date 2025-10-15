Matias Soulé è il grande protagonista della Roma in questo avvio di stagione. L’attaccante argentino ha segnato ben 3 gol nelle prime 6 giornate di campionato ed è chiamato a guidare la squadra anche nella prossima partita di campionato contro l’Inter. Soulé ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in uscita domani in edicola, ma in queste ore è stato pubblicato uno stralcio delle sue parole a proposito della partita di sabato sera: “ Dobbiamo continuare così. L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi, può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Con l’Inter capiremo quanto valiamo. Italia? Voglio l’Argentina”