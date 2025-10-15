Roma soffoca e noi con lei | allarme di Ecoitaliasolidale sulla crisi climatica
Roma, 15 ottobre 2025 – Roma non è solo la città eterna, ma oggi anche la capitale europea con il più alto numero di morti legate al caldo. Secondo un recente studio dell’Imperial College di Londra, 835 persone sono decedute nell’estate 2025 per cause legate alle ondate di calore, un dato drammaticamente superiore a quello di Parigi e Londra messe insieme. Per Ecoitaliasolidale, associazione da sempre impegnata nella tutela ambientale e sociale, questo non è solo un dato, un bilancio terminata l’estate ed ora in pieno autunno, ma una tragedia annunciata, aggravata da anni di scelte sbagliate, incuria e mancanza di visione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un’indagine dell'Università LUMSA su 300 studenti romani accende i riflettori su quanto i genitori possano "soffocare" i propri figli sostituendosi a loro in ogni decisione, dalla scuola alla futura carriera. Su Tuttoscuola l'articolo della prof.ssa Caterina Fiorilli, o - facebook.com Vai su Facebook
Roma soffoca per il biossido d’azoto: livelli oltre la norma in 1.156 punti - Un allarme per la qualità dell’aria a Roma è stato lanciato da Legambiente nel rapporto “Aria pulita per Roma”, che evidenzia come durante l’estate i livelli di biossido d’azoto (NO2) siano stati ... Segnala rainews.it