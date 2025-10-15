Roma soffoca e noi con lei | allarme di Ecoitaliasolidale sulla crisi climatica

Roma, 15 ottobre 2025 – Roma non è solo la città eterna, ma oggi anche la capitale europea con il più alto numero di morti legate al caldo. Secondo un recente studio dell’Imperial College di Londra, 835 persone sono decedute nell’estate 2025 per cause legate alle ondate di calore, un dato drammaticamente superiore a quello di Parigi e Londra messe insieme. Per Ecoitaliasolidale, associazione da sempre impegnata nella tutela ambientale e sociale, questo non è solo un dato, un bilancio terminata l’estate ed ora in pieno autunno, ma una tragedia annunciata, aggravata da anni di scelte sbagliate, incuria e mancanza di visione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it