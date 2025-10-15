Roma molotov contro un ristorante a Centocelle

Roma, 15 ottobre 2025 – Attimi nella notte tra lunedì e martedì in via degli Aceri, nel quartiere Centocelle a Roma. Intorno alle 2:00, ignoti hanno dato fuoco alla serranda di un ristorante utilizzando una bomba incendiaria rudimentale, realizzata con una bottiglia di plastica riempita con un liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della stazione Alessandrina e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi all’interno del locale. L’incendio ha danneggiato in modo significativo la saracinesca, ma non si registrano feriti né altri danni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

