Roma l’ex ds Monchi | Non c’era pazienza le cose non sono andate male

Monchi tornare a parlare della Roma. Il dirigente spagnolo, che da qualche settimana ha lasciato il suo incarico all’Aston Villa, è tornato sul biennio trascorso alla Roma da direttore sportivo ai microfoni di Flashscore: “ Il primo anno, la squadra è arrivata terza e ha giocato in semifinale di Champions League. Il secondo anno, quando me ne sono andato, eravamo quinti, quindi le cose non sono andate male. In due mercati, abbiamo dovuto vendere tutti i giocatori importanti per necessità economiche. Penso che alla Roma sia mancata un po’ di pazienza, cosa che di solito succede nel club. Ricordo solo cose positive della Roma, perché sono stati due anni magnifici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
