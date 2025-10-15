Roma la squadra femminile asfaltata nella partita più importante Cosa è successo
Stasera allo Stadio Tre Fontane, la Roma Femminile ha ospitato il Barcellona per la seconda giornata della fase a gironi della Women’s Champions League 2025-26. Le ospiti hanno dominato l’incontro, vincendo per 4-0. Nonostante le speranze dei sostenitori giallorossi, la Roma non è riuscita a contenere le avversarie, che hanno imposto il proprio gioco sin dalle battute iniziali. Il Barcellona ha sbloccato il risultato già al 2? grazie a E. Brugts, con assist di Aitana Bonmatí. Nel secondo tempo le catalane hanno gestito con controllo la partita, trovando il secondo gol al 58? con Kika Nazareth, dopo un errore difensivo su cross di Paralluelo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
