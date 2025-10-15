Roma la nuova opera di Laika The Bloody Match contro partita Italia-Israele davanti a sede FIGC | calciatore israeliano con fucile ed elmetto

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti alla sede della Figc, Laika denuncia con un poster l’ipocrisia del calcio occidentale: “67 mila morti a Gaza e il mondo continua a giocare” Davanti alla sede della Federazione Italia Giuoco del Calcio, a Roma, è apparsa una nuova opera della street artist Laika, intitolata "The Bloody. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roma la nuova opera di laika the bloody match contro partita italia israele davanti a sede figc calciatore israeliano con fucile ed elmetto

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, la nuova opera di Laika "The Bloody Match" contro partita Italia-Israele davanti a sede FIGC: calciatore israeliano con fucile ed elmetto

Contenuti che potrebbero interessarti

roma nuova opera laikaThe bloody match, la nuova opera di Laika contro la partita tra Italia e Israele - È apparsa questa mattina in via Giulio Caccini a Roma, a pochi passi dalla sede della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), una nuova opera ... Riporta msn.com

roma nuova opera laikaLAIKA: STREET ART CONTRO - È apparsa questa mattina a Roma, in via Giulio Caccini, a pochi passi dalla sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), una nuova opera di Laika dal titolo The Bloody Match. Come scrive 9colonne.it

roma nuova opera laikaIl giocatore-soldato con la maglia di Israele: ecco la nuova protesta di Laika - un riferimento ai 67mila palestinesi uccisi finora nel genocidio a Gaza - Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Nuova Opera Laika