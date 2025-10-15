Roma Inter tornano a Milano i calciatori impegnati con le nazionali ma manca qualcuno all’appello Le ultime
Inter News 24 Roma Inter: in vista del big match di sabato i calciatori nerazzurri sono pronti a riprendere le attività regolari con mister Chivu. Lautaro Martínez, capitano dell’ Inter, e gli altri calciatori impegnati con le rispettive nazionali durante l’ultima sosta sono attesi domani al centro sportivo di Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Tra i giocatori che torneranno, ci sono anche i quattro nazionali italiani: Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito, tutti protagonisti con la Nazionale Azzurra. A completare il ritorno dei giocatori nerazzurri ci sarà anche Hakan Calhanoglu, centrocampista della Turchia, che ha preso parte agli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
