Roma-Inter sabato all’Olimpico il primo big match della stagione giallorossa
Sabato 18 ottobre all’ Olimpico di Roma i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno l’Inter di Chivu, lontani tre punti dalla Roma attualmente prima insieme al Napoli. Il popolo romanista, così come durante tutta l’era Friedkin finora, ha risposto presente: saranno 65mila i tifosi attesi sugli spalti per spingere la squadra in campo. Le certezze con Svilar e Konè e i dubbi di Gasp con Dovbyk e Ferguson. A tre giorni dalla sfida Gasperini pensa alla formazione da schierare all’Olimpico: se da una parte sono inamovibili Svilar tra i pali, con i 4 clean sheet in 8 partite, e Konè a guidare il centrocampo, dall’altra sarà importante la scelta dell’ attaccante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
