Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Con la sosta per le Nazionali ormai archiviata, il campionato di Serie A riprende e la Roma si prepara ad affrontare l’ Inter in una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Il match, che si giocherà sabato sera allo Stadio Olimpico, rappresenta una delle sfide più attese della stagione, e Gian Piero Gasperini ha deciso di intensificare il lavoro fisico dei suoi giocatori non convocati dalle rispettive selezioni per arrivare al meglio a questo importante appuntamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, richiamo di preparazione a Trigoria per la sfida ai nerazzurri: il piano di Gasperini