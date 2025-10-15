Roma Inter per Gasperini i nerazzurri sono una bestia nera | i numeri
Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Sabato sera allo Stadio Olimpico l’ Inter affronterà la Roma in una sfida che rappresenta una vera e propria prova del 9 per entrambe le squadre. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri non perdono contro i giallorossi all’Olimpico da otto sfide consecutive e avranno di fronte Gian Piero Gasperini, il cui cammino contro l’Inter è stato finora tutt’altro che positivo. La squadra di Chivu, infatti, ha inflitto a Gasperini ben otto “sberloni” consecutivi, creando una statistica che rende la sfida di sabato un test significativo: confermare il trend, spezzarlo o registrare una via di mezzo con un pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
