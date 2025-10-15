Roma Inter le ultime dal ritiro di Appiano Gentile sulle probabili formazioni | cosa filtra sulle scelte di Chivu

Inter News 24 Roma Inter, cosa filtra sulle probabili scelte dei due tecnici per la partita allo Stadio Olimpico: novità su Lautaro Martinez. In vista del big match contro la Roma, l’Inter ha ricevuto buone notizie dal ritiro, con Lautaro Martínez protagonista di una doppietta con l’ Argentina e pronto a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali. Il tecnico Cristian Chivu avrà l’intero gruppo a disposizione a partire da domani, quando si aggregheranno gli altri giocatori rientrati dalle rispettive selezioni. La principale incognita riguarda la posizione di Thuram, che potrebbe essere assente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, le ultime dal ritiro di Appiano Gentile sulle probabili formazioni: cosa filtra sulle scelte di Chivu

