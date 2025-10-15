Roma-Inter la designazione arbitrale | sfida affidata a Massa
Dopo un weekend di pausa per via della sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A si appresta a tornare protagonista per la settima giornata. Uno dei match di maggior interesse non può non essere quello tra Roma ed Inter, che si affronteranno sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico. Per i giallorossi si tratterà di un impegno molto importante, che dovrà confermare quanto di buono messo in mostra in questo inizio di campionato. La formazione di Gasperini proverà a difendere la prima posizione in classifica, lanciando un segnale importante contro une delle squadre candidate allo Scudetto. In vista della gara, in programma alle ore 20. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
