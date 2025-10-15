Roma Inter il punto della Gazzetta dello Sport sugli infortuni giallorrossi in vista del match

In vista della sfida contro l' Inter all' Olimpico, la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria sotto gli occhi dell'allenatore Gasperini, di Claudio Ranieri e del direttore sportivo Massara. Buone notizie per i giallorossi arrivano da Wesley, tornato in gruppo dopo aver saltato la convocazione con il Brasile per una contusione alla caviglia, e da Angelino, che ieri ha svolto lavoro individuale in palestra per smaltire i postumi dell'influenza: entrambi potrebbero essere a disposizione per il big match.

