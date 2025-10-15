Roma Inter il grande dubbio di Gasperini è su Dybala | cosa filtra sulla maglia da titolare

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Sabato sera, allo Stadio Olimpico, la Roma affronterà l’ Inter in un big match fondamentale per le ambizioni delle due squadre in campionato. Gian Piero Gasperini si trova di fronte a un importante dubbio di formazione per la sfida contro i nerazzurri: scegliere chi schierare al fianco dell’intoccabile Soulé sulla trequarti. Il posto disponibile è conteso da Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, con i tre giocatori che si giocano una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, il grande dubbio di Gasperini è su Dybala: cosa filtra sulla maglia da titolare

