Roma Inter i nerazzurri volano all’Olimpico Il dato che fa sorridere Chivu e tifosi in vista del match

Inter News 24 Roma Inter, i nerazzurri volano allOlimpico. La Gazzetta dello Sport porta in risalto un dato che fa sorridere i tifosi e Chivu. Ecco quale. In attesa di risolvere i dubbi legati alla porta, La Gazzetta dello Sport ha portato in evidenza un dato con cui l’ Inter arriva alla sfida contro la Roma, con uno storico ruolino di marcia: nelle ultime otto trasferte di campionato contro i giallorossi, i nerazzurri non hanno mai perso, ottenendo cinque vittorie e tre pareggi. Ancora più significativo, l’Inter ha vinto le ultime quattro gare giocate all’Olimpico, consolidando una striscia che potrebbe entrare nella storia del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

