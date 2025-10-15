Roma Inter Gasperini può contare su una rosa molto ampia Le novità da Trigoria

Inter News 24 Roma Inter: buone notizie per Gian Piero Gasperini, ci sono tanti ritorni tra le fila dei giallorossi. In vista del match di sabato contro l’ Inter, Gian Piero Gasperini riceve notizie confortanti riguardo al recupero dei suoi giocatori. Il tecnico della Roma potrebbe avere finalmente tutta la rosa a disposizione per la prima volta in questa stagione, una notizia che sicuramente lo mette in una posizione favorevole per affrontare uno degli avversari più temibili del campionato. Wesley e Angeliño pronti a rientrare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, due elementi chiave della rosa giallorossa sono totalmente recuperati: Wesley e Angeliño. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter gasperini pu242 contare su una rosa molto ampia le novit224 da trigoria

