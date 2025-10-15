Roma Inter Gasperini punta al rientro di un elemento importante della rosa | chi potrebbe rientrare oltra a Dybala

Inter News 24 Roma Inter: il ritorno di un giocatore preoccupa Chivu, tutti gli aggiornamenti da Trigoria sui giallorossi in vista del match con i meneghini. Arrivano aggiornamenti positivi in casa Roma. Dopo quasi due mesi di stop, Leon Bailey è finalmente tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, come riportato da Sky Sport. Il giamaicano, che aveva subito una lesione miotendinea al primo allenamento con i giallorossi, ha ormai messo alle spalle l’infortunio e si avvicina alla sua prima convocazione per il match di sabato sera contro l’ Inter. Purtroppo, non ci sono notizie altrettanto positive per Angelino, il quale continua a fare un lavoro specifico a causa di una bronchite asmatica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Gasperini punta al rientro di un elemento importante della rosa: chi potrebbe rientrare oltra a Dybala

