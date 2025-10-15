Roma-Inter Dybala scalpita | la sua presenza può essere la chiave per Gasperini
Finalmente la sosta per le nazionali è terminata. Se per molti tifosi questo periodo rappresenta la paura di possibili infortuni ai propri beniamini, per alcuni giocatori diventa invece un’occasione preziosa per ritrovare la miglior condizione fisica. È proprio il caso di Paulo Dybala, che ha sfruttato la pausa per allenarsi duramente nella Capitale, svolgendo doppie sedute di allenamento sotto lo sguardo attento di Gasperini, che in più occasioni ha elogiato il talento e la professionalità dell’argentino. Sabato 18 ottobre alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico, la Roma tornerà in campo per affrontare l’ Inter in uno dei big match più attesi della Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
