Roma Inter | dove vedere il big match della prossima giornata di Serie A in TV | tutti i dettagli sul match

Inter News 24 Roma Inter, tutto pronto per la prossima grande sfida di campionato contro la grande sorpresa del campionato: le ultime sul match. La sfida Roma Inter si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico. Per chi non potesse essere presente sugli spalti, il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e Sky. Sarà possibile seguire l'incontro in streaming tramite l'app di DAZN su smart TV, PC, smartphone, e tablet, oltre che su Sky Go e NOW TV. Il big match, valido per la 7ª giornata della Serie A 202526, si preannuncia particolarmente interessante, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti.

