Roma Inter conferenza Chivu | ecco la data e l’ora delle parole del tecnico per la sfida all’Olimpico

Roma Inter conferenza Chivu. La sosta per le Nazionali sta per concludersi e l’ Inter è pronta a tornare in campo con uno dei match più attesi di questo inizio di stagione. Sabato 18 ottobre alle 20:45, infatti, i nerazzurri affronteranno la Roma all’ Olimpico in una sfida dal sapore di alta classifica. La squadra di Cristian Chivu, reduce da un buon momento tra Serie A e Champions League, è chiamata a dare continuità alle ultime prestazioni per avvicinarsi ulteriormente alle zone più alte della graduatoria. Il tecnico rumeno sa bene che la sfida contro la formazione giallorossa, capolista insieme al Napoli, rappresenta un banco di prova fondamentale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it