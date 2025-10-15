Roma-Inter a Massa Al Var si è deciso di puntare sull’esperienza di…

La 7ª giornata di Serie A è pronta a prendere il via e, come di consueto, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per tutte le partite del weekend. Riflettori puntati sul big match dell’Olimpico, dove Roma e Inter si affronteranno sabato sera (ore 20:45) in una sfida che promette spettacolo e intensità. Roma-Inter: arbitra Davide Massa, al VAR Meraviglia. Per la supersfida tra Roma e Inter, l’Associazione Italiana Arbitri ha scelto Davide Massa di Imperia come direttore di gara. A coadiuvarlo ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, designato come operatore al VAR. Una coppia di esperienza per un incrocio ad alta tensione, che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it