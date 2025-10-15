Roma-Fiumicino aperta l’immissione sull’A12 verso Civitavecchia
Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Sono state annullate le chiusure notturne precedentemente programmate per il ramo di immissione dalla Roma-Fiumicino sulla A12 Roma-Civitavecchia, in direzione CivitavecchiaSS1 Aurelia. Le chiusure erano inizialmente previste per le tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo. (Fonte: Italpress). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
