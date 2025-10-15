Roma Femminile | Giada Greggi resta a Roma fino al 2029
Due giorni fa è stata ufficializzata la notizia dell’estensione del contratto di Giada Greggi fino al 2029. Per coach Rossettini e le ragazze della Roma Femminile questo rinnovo è un’ottima notizia in vista del match di questa sera contro il Barcellona allo stadio Tre Fontane della Capitale. Giada Rossellini, una romana fedelissima alla città. Secondo il comunicato ufficiale del club, la centrocampista romana conta 188 presenze e 14 gol in tutte le competizioni con 6 titoli vinti: 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana. Tutte con la maglia giallorossa. In Nazionale, invece, ha preso parte al Mondiale del 2023 e all’Europeo 2025 dove ha collezionato 32 partite giocate e una rete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
