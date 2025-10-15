Roma Femminile-Barcellona le formazioni ufficiali | Rossettini con il 4-4-2
È tutto pronto al Tre Fontane per il calcio d’inizio tra Roma Femminile e Barcellona, match valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. Dopo il pesante ko per 6-2 della scorsa settimana a Madrid contro il Real, le giallorosse sono tornate al successo nel weekend in campionato contro il Milan e adesso cercano riscatto in Europa, anche se davanti avrà una delle squadre più forti della competizione. Le formazioni ufficiali. Viste le assenza di Giugliano e Di Guglielmo, Rossettini si affida ad 4-4-2 conservativo, con Baldi tra i pali, Oladipo, Heatley, Van Diemen e Veje a comporre la difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Siamo arrivate al Tre Fontane #RomaBarca #ASRomaFemminile - X Vai su X
Under 15 femminile - Girone Elite - Bull Basket Latina 60 - Jr Basket Roma 15 Parziali: 18-2, 11-3, 20-6, 11-4 Bull basket Latina: Turato 16, Di Maria 17, Orsini 4, Amato 9, Ricci 4, Brombin 1, Vani, Giovannelli, Cardosi 4, Bortoletto 5. All. Polidori, dir. Ricci Jr Ba - facebook.com Vai su Facebook
Champions League Donne 2025-2026: Roma-Barcellona, le probabili formazioni - Altra missione impossibile in Europa per le giallorosse, chiamate ad affrontare al 'Tre Fontane' la squadra del Pallone d'Oro Aitana Bonmatí. Segnala sportal.it
LIVE - Femminile, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali della sfida - Le giallorosse scendono in campo alle 21 per la gara della Women's Champions League. Da ilromanista.eu
Diretta Roma Barcellona Femminile/ Streaming: giallorosse ospitano pallone d’oro (Champions, 15 ottobre 2025) - Analisi della diretta Roma Barcellona Femminile, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... Come scrive ilsussidiario.net