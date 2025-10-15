Roma Femminile-Barcellona le formazioni ufficiali | Rossettini con il 4-4-2

È tutto pronto al Tre Fontane per il calcio d’inizio tra Roma Femminile e Barcellona, match valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. Dopo il pesante ko per 6-2 della scorsa settimana a Madrid contro il Real, le giallorosse sono tornate al successo nel weekend in campionato contro il Milan e adesso cercano riscatto in Europa, anche se davanti avrà una delle squadre più forti della competizione. Le formazioni ufficiali. Viste le assenza di Giugliano e Di Guglielmo, Rossettini si affida ad 4-4-2 conservativo, con Baldi tra i pali, Oladipo, Heatley, Van Diemen e Veje a comporre la difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

