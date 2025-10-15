Roma Femminile-Barcellona le formazioni ufficiali | Rossettini con il 4-4-2

Sololaroma.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto al Tre Fontane per il calcio d’inizio tra Roma Femminile e Barcellona, match valido per la seconda giornata di Women’s Champions League. Dopo il pesante ko per 6-2 della scorsa settimana a Madrid contro il Real, le giallorosse sono tornate al successo nel weekend in campionato contro il Milan e adesso cercano riscatto in Europa, anche se davanti avrà una delle squadre più forti della competizione. Le formazioni ufficiali. Viste le assenza di Giugliano e Di Guglielmo, Rossettini si affida ad 4-4-2 conservativo, con Baldi tra i pali, Oladipo, Heatley, Van Diemen e Veje a comporre la difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile barcellona le formazioni ufficiali rossettini con il 4 4 2

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Barcellona, le formazioni ufficiali: Rossettini con il 4-4-2

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma femminile barcellona formazioniChampions League Donne 2025-2026: Roma-Barcellona, le probabili formazioni - Altra missione impossibile in Europa per le giallorosse, chiamate ad affrontare al 'Tre Fontane' la squadra del Pallone d'Oro Aitana Bonmatí. Segnala sportal.it

roma femminile barcellona formazioniLIVE - Femminile, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali della sfida - Le giallorosse scendono in campo alle 21 per la gara della Women's Champions League. Da ilromanista.eu

roma femminile barcellona formazioniDiretta Roma Barcellona Femminile/ Streaming: giallorosse ospitano pallone d’oro (Champions, 15 ottobre 2025) - Analisi della diretta Roma Barcellona Femminile, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Barcellona Formazioni