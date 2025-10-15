Roma Femminile-Barcellona 0-4 secondo ko consecutivo in Champions

15 ott 2025

Seconda disfatta europea consecutiva per la Roma Femminile. Dopo il pesante ko per 6-2 contro il Real Madrid della scorse settimane, le giallorosse cadono al Tre Fontane per 0-4 contro il Barcellona nella seconda giornata di Champions League, rimenendo a 0 punti in classifica. Match senza storia, che ha visto il Barcellona passare in vantaggio dopo appena 2? con Brugts. Sul finale della prima frazione, la Roma ha una clamorosa occasione per il pareggio con Viens, che fallisce una clamorosa occasione facendosi ipnotizzare da Coll in uno contro uno. Nella ripresa, le blaugrana dilagano: Putellas sbaglia un rigore al 51?, Nazareth segna il 2-0 al 58?, mentre al 71? Putellas si presenta nuovamente sul dischetto e non sbaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

