Roma controlli nel campo rom di via Candoni | identificate circa 300 persone

Roma, 15 ottobre 2025 – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR e con il supporto di un elicottero del Nucleo di Pratica di Mare, hanno effettuato un servizio di controllo all’interno del campo nomadi di via Candon i, mirato al c ontrasto di ogni forma di illegalità, alla verifica di eventuali forme di degrado e al censimento delle persone presenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Carabinieri hanno controllato lungo le aree perimetrali e all’interno dell’insediamento, nei viali comuni e presso le strutture abitative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it