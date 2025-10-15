Roma controlli nel campo rom di via Candoni | identificate circa 300 persone
Roma, 15 ottobre 2025 – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR e con il supporto di un elicottero del Nucleo di Pratica di Mare, hanno effettuato un servizio di controllo all’interno del campo nomadi di via Candon i, mirato al c ontrasto di ogni forma di illegalità, alla verifica di eventuali forme di degrado e al censimento delle persone presenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Carabinieri hanno controllato lungo le aree perimetrali e all’interno dell’insediamento, nei viali comuni e presso le strutture abitative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
Roma. Controlli a raggiera della #poliziadistato dagli hub di accesso alla città all’hinterland. Identificazioni a tappeto, sequestri e denunce. In manette pusher, violenti e “pendolari” del furto. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo com - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Manifestanti per Gaza bloccati al casello Roma Nord: controlli a tappeto della polizia - X Vai su X
Giugliano in Campania, controlli nel campo rom “Carrafiello”: denunciate 13 persone - Le pattuglie dei carabinieri di Giugliano in Campania sono intervenuti questa mattina all'alba nel campo rom di via Carrafiello. Lo riporta msn.com
Controlli al campo rom di Giugliano, auto senza assicurazione e cumuli di rifiuti in fiamme - Le pattuglie dei Carabinieri di Giugliano in Campania hanno illuminato di blu l’alba del campo rom di via Carrafiello. Riporta msn.com
Blitz nel campo rom: trovati auto e scooter rubati - I controlli interforze hanno interessato tutta l'area del municipio Arvalia compresi gli insediamenti abusivi sulle sponde del Tevere e l'ex stabilimento Miralanza ... Da romatoday.it