Roma Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino | la situazione e le alternative

Il terzino spagnolo è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e anche oggi ha fatto lavoro specifico: il tour de force è alle porte e Gasperini non ha molte soluzioni La Roma prosegue gli allenamenti in vista della sfida in casa con l’Inter di sabato sera, primo grande scontro ad alta quota per i giallorossi. A Trigoria sono ripresi ieri i lavori dopo due giorni di pausa, con Wesley tornato in gruppo dopo aver saltato anche la convocazione con il Brasile e due assenti. Uno è Bailey che ha lavorato in regime individuale mentre Angelino ha svolto una seduta in palestra. Angelino (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative

Leggi anche questi approfondimenti

#Roma, recuperati #Wesley e #Angelino. #Bailey in forse - X Vai su X

? Roma, Bailey pronto a decollare: quale è il programma per il ritorno in campo - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Angelino è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e oggi ha fatto lavoro specifico: ecco perché non può tornare ad allenarsi ... Scrive calciomercato.it

DIRETTA Roma | Bailey ancora a parte, il punto sugli infortunati: le news del 14 ottobre - 11 – Ottime notizie per Leon Bailey: dopo gli esami svolti in mattinata, l’attaccante giamaicano ha ricevuto il via libera definitivo per tornare ad allenarsi in campo. Lo riporta asromalive.it

Roma, Leon Bailey verso il rientro con il Viktoria Plzen - Gasperini comincia a fare il punto sui protagonisti che entreranno in campo. Scrive sport.sky.it