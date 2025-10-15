Roma arrivano buone notizie per il tecnico giallorosso Gasperini | quel giocatore è tornato ad allenarsi! Le ultime
Roma, buone notizie per Gian Piero Gasperini: recuperato un elemento importante della rosa in allenamento Buone notizie per la Roma: dopo quasi due mesi di stop, Leon Bailey è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni. L’esterno giamaicano, fermo dallo scorso agosto a causa di una lesione miotendinea, intravede finalmente la possibilità di iniziare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
San Marino. ACADEMY Femminile. A Roma arrivano il primo punto e il primo clean sheet per le Titane - facebook.com Vai su Facebook
A Roma arrivano i Padel Family Days https://ift.tt/K9CQZ0O - X Vai su X
Trigoria, buone notizie da Bailey. Ancora problemi per Angelino - Roma in campo a Trigoria a 3 giorni dal big match di sabato sera (ore 20,45) allo Stadio Olimpico contro l’Inter. Scrive msn.com
Roma, Svilar: «Gasperini allenatore unico. Sul mio futuro dico che…» - Dichiarazioni al miele anche nei confronti del Gasp Il protagonista del momento in casa Roma è senza dubbio Mile Sv ... Riporta calcionews24.com
Roma, Gasperini si gode i big durante la sosta: Svilar, Dybala e Soulé a Trigoria. In attesa di Bailey - È iniziata la marcia d’avvicinamento alla super sfida contro l’Inter in programma tra 10 giorni. Si legge su ilmessaggero.it