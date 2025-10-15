Roma anziano vaga in strada e rischia di essere investito | soccorso dalla Polizia locale

Roma, 15 ottobre 2025 – Erano le 22.30 circa del 12 ottobre, quando una pattuglia del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei rilievi di un incidente stradale in zona Nuovo Salario, è intervenuta in aiuto ad un uomo anziano, che vagava in strada, in evidente stato confusionale, con il rischio di essere investito. Prestata subito assistenza al signore, di circa 80 anni, che non ricordava nulla sulla propria famiglia e abitazione, gli agenti hanno fatto in modo di tranquillizzare e mettere in sicurezza il cittadino, fornendogli riparo all’interno dell’autopattuglia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it