Roma al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia
Roma, 15 ottobre 2025 — La XVI edizione del Festival della Diplomazia s i terrà a Roma dal 14 al 24 ottobre 2025, confermandosi come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al dialogo globale e alla cultura della complessità. Il Festival della Diplomazia 2025 offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e online, trasmessi in diretta o in differita sul sito ufficiale del Festival ( www.festivaldelladiplomazia.eu) e sul canale YouTube DiplomacyChannel. Le nuove produzioni online: “Il costo dei principi” e “Dazi, prezzi ed altri screzi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al via oggi la ventesima edizione della #FestadelCinema di Roma. In anteprima al Tg1 “Core de Roma”, il docu-film dedicato alla vita del mitico #Bombolo. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com Vai su Facebook
Inizia l'edizione 2025-2026 del CLE-LAB, laboratorio didattico interdisciplinare su "Questioni di genere, economia, diritto e società" ? ottobre, novembre e dicembre Aula 8 Dalle 17:00 alle 19:00 Maggiori informazioni sul nostro sito - X Vai su X
Roma, al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia: dialogo globale, complessità e valori - Dal 14 al 24 ottobre la Capitale torna centro internazionale del confronto tra politica, scienza, cultura ed economia. Lo riporta rainews.it
Torna a Roma la XVI edizione del Festival della diplomazia: dal 14 al 24 ottobre 2025 eventi, panel e workshop - Giunto alla sua XVI edizione, quest'anno l'evento darà spazio al tema "Il costo dei ... Lo riporta msn.com
Roma, al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia - Offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e ... Secondo tg24.sky.it