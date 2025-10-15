Roma al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia

Cdn.ilfaroonline.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 ottobre 2025 — La XVI edizione del Festival della Diplomazia s i terrà a Roma dal 14 al 24 ottobre 2025, confermandosi come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al dialogo globale e alla cultura della complessità. Il Festival della Diplomazia 2025 offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e online, trasmessi in diretta o in differita sul sito ufficiale del Festival ( www.festivaldelladiplomazia.eu) e sul canale YouTube DiplomacyChannel. Le nuove produzioni online: “Il costo dei principi” e “Dazi, prezzi ed altri screzi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

