Roma al lavoro in vista dell’Inter | bronchite per Angelino Bailey parzialmente in gruppo

Sololaroma.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa forzata per gli impegni delle nazionali, si avvicina il ritorno in campo per la Roma, che sabato 18 ottobre affronterà la settima giornata di Serie A. I giallorossi saranno impegnati in un big match che dovrà dare risposte importanti a Gasperini, visto che allo Stadio Olimpico si presenterà l’Inter. Gara nella quale i giallorossi dovranno fornire una prestazione solida per portare a casa un risultato positivo e provare a restare ancora in vetta alla classifica. Possibile convocazione per Bailey?. Nonostante Trigoria non si sia ancora completamente rinfoltita, anche oggi la Roma ha lavorato al Fulvio Bernardini per preparare la gara con l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma al lavoro in vista dell8217inter bronchite per angelino bailey parzialmente in gruppo

© Sololaroma.it - Roma al lavoro in vista dell’Inter: bronchite per Angelino, Bailey parzialmente in gruppo

Argomenti simili trattati di recente

roma lavoro vista dell8217interGALLERY - Tempo di sosta, Roma al lavoro: sorrisi e intensità verso l'Inter - La squadra continua ad allenarsi a Trigoria in attesa di riabbracciare i calciatori partiti con le nazionali. Scrive ilromanista.eu

roma lavoro vista dell8217interRoma al lavoro, Wesley e Bailey a parte - Gasperini ha concesso domenica e lunedì di riposo, martedì la ripresa. Lo riporta ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Lavoro Vista Dell8217inter