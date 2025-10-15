Roma al lavoro in vista dell’Inter | bronchite per Angelino Bailey parzialmente in gruppo

Dopo la pausa forzata per gli impegni delle nazionali, si avvicina il ritorno in campo per la Roma, che sabato 18 ottobre affronterà la settima giornata di Serie A. I giallorossi saranno impegnati in un big match che dovrà dare risposte importanti a Gasperini, visto che allo Stadio Olimpico si presenterà l’Inter. Gara nella quale i giallorossi dovranno fornire una prestazione solida per portare a casa un risultato positivo e provare a restare ancora in vetta alla classifica. Possibile convocazione per Bailey?. Nonostante Trigoria non si sia ancora completamente rinfoltita, anche oggi la Roma ha lavorato al Fulvio Bernardini per preparare la gara con l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma al lavoro in vista dell’Inter: bronchite per Angelino, Bailey parzialmente in gruppo

