Roma accoglie Laskaridis | Titans al Nuovo Teatro Ateneo

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nuovo Teatro Ateneo accoglie TITANS di Euripides Laskaridis il 23 ottobre 2025: un ritorno alle origini del mito per guardare il presente. Per la prima volta a Roma, l’artista greco presenta uno spettacolo applaudito nei principali festival. Un approdo internazionale Per il suo debutto romano, Euripides Laskaridis porta in scena TITANS, firmandone scrittura e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma accoglie laskaridis titans al nuovo teatro ateneo

© Sbircialanotizia.it - Roma accoglie Laskaridis: Titans al Nuovo Teatro Ateneo

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Roma Accoglie Laskaridis Titans