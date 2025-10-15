Roma accoglie Laskaridis | Titans al Nuovo Teatro Ateneo
Il Nuovo Teatro Ateneo accoglie TITANS di Euripides Laskaridis il 23 ottobre 2025: un ritorno alle origini del mito per guardare il presente. Per la prima volta a Roma, l’artista greco presenta uno spettacolo applaudito nei principali festival. Un approdo internazionale Per il suo debutto romano, Euripides Laskaridis porta in scena TITANS, firmandone scrittura e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
