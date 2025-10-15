Roma 17enne accoltellato in strada a Selva Candida | ferito alla gamba è grave ma non in pericolo di vita
Momenti di paura nel quartiere Selva Candida, alla periferia nord-ovest della Capitale, dove nel pomeriggio di martedì 14 ottobre 2025 un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in strada. L’aggressione è avvenuta in via Cusino, a pochi passi dalle abitazioni della zona. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava camminando quando è stato avvicinato da un’altra persona che lo ha colpito con un’arma da taglio alla coscia destra. Subito dopo l’aggressione, l’autore del gesto si sarebbe allontanato rapidamente, lasciando il ragazzo a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Primavalle e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
