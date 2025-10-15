Rock l' insuperabile chitarrista Lari Basilio in concerto a Prato

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' virtuosa, carismatica, melodica, fantasiosa, emozionante dalla prima all'ultima nota. Non ci sono aggettivi sufficienti a descrivere Lari Basilio, la chitarrista brasiliana tra le protagoniste della scena strumentale internazionale, in concerto al Teatro Garibaldi di Prato giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

