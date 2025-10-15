Roccuzzo torna con il singolo Avrò cura di te fuori il videoclip
È disponibile su tutte le piattaforme digitali Avrò cura di te, il nuovo singolo di Roccuzzo, accompagnato dal videoclip. È disponibile su tutte le piattaforme digitali Avrò cura di te, il nuovo singolo di Roccuzzo, pubblicato da Joseba Publishing e distribuito da Altafonte. Il videoclip è a cura di Marko Carbone. Il brano, scritto insieme a Giovanni Segreti Bruno e prodotto da Artu10000000, è un autentico inno all’amore nella sua forma più profonda: la cura dell’altro. Una ballad intensa ed emozionante, che celebra la bellezza dei piccoli gesti quotidiani e la connessione autentica con chi ci circonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
