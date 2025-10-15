Roccella e le gite ad Auschwitz ecco cosa ne pensano gli ex deportati

Pordenonetoday.it | 15 ott 2025

Le recenti dichiarazioni della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, sui viaggi di istruzione ad Auschwitz hanno scatenato una vivace polemica e raccolto dure critiche, in particolare dalla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah.La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

