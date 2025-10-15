Robur si allunga la fila in infermeria Infortunio anche per Giannetti
La gara con il Cannara ha regalato al Siena tre punti preziosi da mettere in cascina, gli ha permesso di tenersi stretto il primo posto, pur in coabitazione con il favoritissimo Grosseto. E’ stata un’altra iniezione di fiducia e di autostima per la squadra di Bellazzini (foto), squadra tutta nuova che sta muovendo i primi passi nel suo percorso di crescita. Eppure, la vittoria, ha lasciato degli strascichi: Niccolò Giannetti, costretto a uscire anticipatamente dal campo qualche minuto dopo il suo ingresso, ha subìto una lesione al flessore della gamba destra. L’attaccante, pertanto, dovrà rimanere ai box per qualche settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
