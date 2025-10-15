Roberto Salvante eletto Presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei Forestali di Avellino

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino ha rinnovato il proprio Consiglio per il quadriennio 2025–2029, a seguito delle recenti elezioni che hanno registrato una significativa partecipazione degli iscritti, con un'affluenza pari al 90,4% degli aventi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

