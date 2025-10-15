roberto mengoni nuovo ambasciatore in nigeria

Roberto Mengoni è il nuovo ambasciatore d’Italia in Nigeria. Il diplomatico, nelle sue prime parole nel nuovo ruolo, ha citato Chinua Achebe e affermato: «C’è una forza nella comprensione che precede l’azione. Dobbiamo conoscere la Nigeria, gigante africano dalle mille sfaccettature, complessa, giovane energetica e creativa. Sarà questo il ruolo dell’Ambasciata per costruire un dialogo profondo tra i due Paesi». Mengoni diplomatico dal 1997. La sua carriera da diplomatico è partita nel 1997. Tra i suoi primi incarichi, quello presso la direzione generale del personale. Poi è stato nella direzione generale affari politici e Paesi Asia, Oceania, Pacifico e Antartide. 🔗 Leggi su Lettera43.it

