Rileggere un classico significa interrogare la modernità attraverso i sentimenti di un tempo. Con 'La tigre e la perla' (Mondadori), Roberta Damiata, giornalista e scrittrice, rilegge Sandokan e Marianna non come reliquie di un immaginario ottocentesco, ma come specchio delle fragilità e delle battaglie di oggi. Nel suo romanzo, l'eroe di Salgari smette i panni del pirata dominatore per diventare un uomo che rispetta, protegge e ama; Marianna, a sua volta, non è più la 'perla di Labuan' da conquistare, ma una donna che sceglie, combatte, si emancipa. Una riscrittura che trasforma l'avventura in un racconto di consapevolezza e riscatto, in un tempo in cui la narrativa sentimentale torna a essere una lente potente sull'attualità.

© Lapresse.it - Roberta Damiata torna in libreria con il romanzo “La tigre e la perla”